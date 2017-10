Diego Carcará pede ampliação e reforma de creche e 'dispara' contra secretária de Fátima do Sul

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS – Vereador Diego durante seu pronunciamento na Tribuna

FÁTIMA DO SUL - O vice-presidente e vereador da câmara do município de Fátima do Sul, Diego Candido o “Diego Carcará” do Partido Solidariedade, teve seu requerimento apresentado e aprovado por todos os demais vereadores que compõem a Câmara Municipal, na noite de ontem, terça-feira (03).

Diego Carcará subscreveu com o apoio dos demais, onde requereu a Mesa Diretora, após o ouvir o respeitável Plenário, para que fosse enviado cópias do referida propositura, para a prefeita municipal, Ilda Salgado Machado (PR), solicitando a ampliação e a reforma da Creche Pingo de Gente.

Na oportunidade, o vereador usou parte da tribuna livre da sessão ordinária da Câmara Municipal de Fátima do Sul, para cobrar mais um pouco de atenção por parte da secretária municipal de educação, com o vereadores que compõem a Casa de Leis de Fátima do Sul.

Na Tribuna, Diego Carcará disparou “Foram mais de 7 (sete) ligações sem resposta, foram dois dias de tentativas, enfim, só gostaria aqui de registrar a minha indignação com a secretária de educação do nosso município e também dizer que quando um vereador procura uma secretaria da administração municipal, é porque precisa tentar resolver da melhor forma possível as reivindicações da nossa população”, disparou Deigo Carcará.

REQUERIMENTOS APROVADOS NA SESSÃO

DIEGO E EZEQUIEL - O Vereador que este subscreve, com o apoio do Vereador subscrito Requer a Mesa Diretora, após o ouvir o respeitável Plenário que envie expediente com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, solicitando a ampliação e a reforma da Creche Pingo de Gente.

JAIRO – ERMESON E CLEISON - O Vereador que este subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos Requer a Mesa Diretora após ouvir os nobres Pares, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, solicitando a construção de um campo de futebol suíço no Bairro Centro Educacional, atendendo solicitação dos desportistas do referido Bairro. Sugere que o referido campo de futebol seja construído no terreno de propriedade da Prefeitura Municipal, localizado em frente a Poli Esportiva.

JOAO HERMES – RONALDO E DÁRCIO - O Vereador que este subscreve com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora, após ouvir os nobres Pares, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, solicitando as seguintes providências:

- A volta do veículo Kombi para o transporte das pessoas da terceira Idade, que frequentam o Conviver, e;

- Que os Funcionários Públicos Municipais do Município de Fátima do Sul, fiquem isentos da taxa de acesso ao AQUA PARK, ao menos até o fim deste ano.

RONALDO – JOÃO HERMES E DÁRCIO - CONSIDERANDO que os comerciantes e frequentadores da Praça Getúlio Vargas, tem nos procurado reclamando do grande número de vândalos que frequentam a referida Praça, principalmente no período noturno, e, CONSIDERANDO que muitas vezes quando a Polícia chega os mesmos já evadiram do local, ficando impossível identifica-los.

O Vereador que esta subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora na forma Regimental, que encaminhe ofício com cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, sugerindo a instalação de Câmeras de vídeo monitoramento em toda a Praça Getúlio Vargas, para com as imagens destas Câmeras a Polícia possa identificar e prender os vândalos e outros delinquentes que estão infernizando a vida dos comerciantes e das pessoas que por ali transitam ou frequentam o comércio local.

MICHEL DO CEARÁ - O Vereador que esta subscreve, Requer a Mesa Diretora, após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe ofício com cópia da presente Indicação ao Superintendente da Caixa Econômica de Mato Grosso do Sul, senhor Evandro Narciso de Lima, sugerindo a instalação de posto de auto atendimento da Caixa Econômica em Culturama, sugere ainda que este posto funcione no prédio da Subprefeitura, no local onde funcionava o posto avançado do Banco do Brasil. Solicita ainda que encaminhe cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal senhora Ilda Salgado Machado, para que a mesma interfira junto a Superintendência da Caixa Econômica no sentido de nossa sugestão seja atendida.

TODOS OS VEREADORES - CONSIDERANDO o grande número de turistas que frequentam o AQUA PARK, vindo de outros Municípios, principalmente no fim de ano e no período do Carnaval, e, CONSIDERANDO que muitas destas pessoas pernoitam em nossa Cidade, e reclamam da falta de uma área para acampar.

Os Vereadores que esta subscreve, Requerem a Mesa Diretora após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe expediente com cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, sugerindo a construção de uma área de Camping, com toda a estrutura necessária, próximo ao AQUA PARK.

LUIZ CORDEIRO - O Vereador que este subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora após ouvir o respeitável Plenário, que encaminhe oficio com cópia do presente Requerimento ao Deputado Federal Geraldo Resende, solicitando que viabilize junto a FUNASA, recursos para a construção de um poço artesiano na Linha do Proterito, 2ª zona, atendendo os produtores rurais da referida Linha, conforme abaixo assinado em anexo.

LUIZ CORDEIRO - O Vereador que esta subscreve, com apoio dos Vereadores subscritos, Requer a Mesa Diretora, que encaminhe oficio com cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal, senhora Ilda Salgado Machado, sugerindo que instale uma televisão interligada com internet, no recinto do prédio onde funciona a Banda Municipal, na Praça Getúlio Vargas.