Dica Agência Sucuri: Vai para Bonito (MS)? Escolha a atividade que mais combina com você!

Ao chegar em Bonito Mato Grosso do Sul, você poderá ter algumas dúvidas sobre qual atividade fazer, isso ocorrerá por conta da enorme variedade de aventuras que existe na região. Pensando em te ajudar, a Agência Sucuri mostra aqui, alguns dos melhores points de Bonito (MS), confira!

Quando se visita Bonito (MS), logo no primeiro contato com a natureza você já sentirá a importância dela em nossas vidas, estar em harmonia com a floresta de Bonito (MS) nos deixa cientes da verdadeira paz interior, fortalecendo corpo e mente. Abaixo, confira alguns points que mudarão sua visão sobre Bonito (MS).

Logo que chegar no receptivo, o visitante recebe os equipamentos da flutuação, acompanhado de um Guia de Turismo que em seguida já inicia a trilha pela mata ciliar, com explicações sobre a fauna e flora local, além de outras curiosidades sobre o atrativo.

A flutuação começa pela nascente do Rio Bonito e durante o percurso é possível contemplar as espécies de peixes, vegetação subaquática e a bela nascente do rio.

O atrativo possui restaurante, banheiros e vestiários. A flutuação tem duração de 30 a 40 minutos. Ao fim do passeio, saboreie as delícias da culinária local no restaurante com buffet e à lá carte, lanchonete com porções e lanches, além de um bar com bebidas variadas e um ótimo atendimento aos visitantes

O passeio começa com uma caminhada pela floresta local, sendo sempre acompanhada por um guia turístico especializado para responder suas dúvidas e para que nada passe despercebido em meio a árvores centenárias e animais silvestres em seu habitat natural.

Durante a trilha, o visitante poderá fazer curtas paradas para se banhar em piscinas naturais formadas por belíssimas cachoeiras de águas cristalinas, verdadeiros monumentos da natureza! No período da tarde, o visitante irá contemplar a linda nascente do Rio Chapena. Que sem dúvidas o fará voltar mais vezes no atrativo só para senti-la de novo.

A atividade começa com uma caminhada pela mata preservada do Rio da Prata. A trilha termina na nascente do Rio Olho D’Água, uma imensa piscina natural de águas cristalinas, onde é realizado um breve treinamento para a flutuação. A suave correnteza leva os visitantes calmamente por um passeio em um mundo subaquático fantástico, onde é habitado por dezenas de espécies de peixes e plantas aquáticas variadas.

O percurso é de 2 km, até o encontro dos rios Olho D’Água e Rio da Prata. Nesse ponto, será possível escolher entre continuar a flutuação ou embarcar em um pequeno barco de motor elétrico. Ao final do passeio, um delicioso almoço com comidas típicas do Mato Grosso do Sul estará à espera do grupo. Depois, é só deitar na rede e curtir a sensação maravilhosa de estar tão próximo à natureza. Incrível não é mesmo?

Ao chegar no atrativo que é situado na Fazenda São Geraldo, o visitante irá receber os equipamentos de flutuação, o visitante começa a caminhada de 15 minutos acompanhado do Guia de Turismo, conhecendo a nascente do Rio Sucuri e apreciando a fauna e a flora da região, com paradas em mirantes em meio à mata ciliar. Em seguida, começa a flutuação nas águas cristalinas com diversos peixes e uma exuberante flora subaquática.

A atividade começa com uma caminhada por trilha com cerca de 3.500 metros pela mata ciliar do Rio Mimoso em meio a árvores centenárias e animais silvestres da região, então será bem provável que você se depare com várias espécies de animais durante a trilha. São várias paradas para banho em cachoeiras com piscinas naturais, sendo que uma parte do percurso é percorrido com barco a remo.

Você conhecerá diversos mirantes com visões panorâmicas da Serra da Bodoquena, que fazem da Estância Mimosa um dos passeios mais fascinantes da região. A casa da sede da fazenda, onde é servido um delicioso almoço típico da região, mantém as suas características originais, dando a opção para os visitantes de fazer um agradável passeio a cavalo no final da tarde.

Esses atrativos citados e alguns outros mais, tem o poder de ficar na lembrança por anos, fomentando a vontade de ir de novo. E uma dica importante é: reserve com antecedência seu pacote de viagem com a Agência Sucuri para garantir passeios e horários exclusivos! E seja bem-vindo a Bonito e Pantanal sul mato-grossense! Clique aqui e confira o tarifário e descritivo dos passeios para o 2°semestre de 2017.

Monte seus pacotes de viagens garantindo a certeza de um passeio tranquilo neste paraíso. Conte conosco em Bonito (MS) e vamos superar suas expectativas mais otimistas sobre sua viagem!

