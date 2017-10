Diagnosticado com leucemia, garoto luta pela vida em Ivinhema

Imagem: Divulgação

Os moradores de Ivinhema vêm se mobilizando com a história de Pietro Alves Hoepers, morador da Vila Cristina. O garoto foi diagnosticado com leucemia mielóide aguda M7 e, para ser curado, precisa de um doador de medula óssea que seja compatível.

Muitas pessoas estão postando nas redes sociais a história de Pietro, há anúncios de rádio e outros meios de comunicação ajudando divulgar uma campanha que será realizada para o garoto no dia 21 de outubro. Na campanha, a equipe do Hemocentro de Nova Andradina estará na sede do Rotary de Ivinhema fazendo o cadastro de pessoas que possam ajudar a criança com a doação da medula.

Qualquer pessoa dos 18 aos 55 anos pode fazer a doação. O banco de medula é universal, ficando disponível para qualquer pessoa, não só para o Pietro. Para doar, é preciso levar CPF, RG e Cartão do SUS.