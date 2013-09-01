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Fátima do Sul, 24 de Julho de 2017
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24 de Julho de 2017 14h00

Dia dos Pais é no O Boticário em Fátima do Sul

Dia dos Pais é no O Boticário em Fátima do Sul

FÁTIMA NEWS / REDAÇÃO
FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO

VOCÊ E SEU PAI TÊM MUITA COISA EM COMUM. E OS PRESENTES DO BOTICÁRIO PARA O DIA DOS PAIS VÃO AJUDAR VOCÊS A DESCOBRIR ESSAS AFINIDADES.

TEMOS O PERFUME MALBEC, PRESENTE PARA O PAI E NOVO MALBEC PLAY LANCAMENTO PARA O FILHO. 

UMA FRAGRÂNCIA PARA GAROTOS QUE BUSCAM O MELHOR DAS NOTAS AMADEIRADAS COM TOQUE DE PIMENTA PRETA PARA SE DESTACAR EM MEIO Á GALERA.   

PASSE NUMA LOJA O BOTICÁRIO OU PROCURE UMA REVENDEDORA E ENCONTRE O MELHOR PRESENTE PARA O SEU PAI. 

DESCUBRA QUE VOCÊ E SEU PAI TÊM MUITA COISA EM COMUM.

O BOTICÁRIO. ACREDITE NA BELEZA.

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