Dia do Bombeiro Militar é comemorado em Fátima do Sul

FOTO: BOMBEIROS DE FÁTIMA DO SUL

Hoje, dia 02, domingo, o Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar inciaram o dia o dia com o som de sirenes fazendo uma alvorada festiva por toda a cidade de Fátima do Sul, pois é por um bom motivo hoje é 02 de Julho - Dia Nacional do Bombeiro Militar ..... Parabéns ao todos Bombeiros Militares!!!

Em Fátima do Sul, O Bombeiro Militar completa 29 anos de uma folha extensa de serviços prestados à comunidade de Fátima do Sul, Vicentina, Jatei e Glória de Dourados. Semana passada, a corporação, através de seu comandante Major Congro condecorou soldados com 10, 20 e 30 anos de serviços prestados e também entregou títulos de Amigo do Bombeiro para várias pessoas do município e região.

Dia do Bombeiro

Em 2 de julho de 1856 foi criado, no Rio de Janeiro, o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, que teve por comandante o major João Batista de Morais Antas.

Por isso é que no dia 2 de julho se comemora ainda hoje o Dia do Bombeiro, numa rememoração desse dia e como homenagem ao constante devotamento e aos atos de heroísmo praticados por todos os que pertencem e tem pertencido a essa exemplar corporação, na qual o povo cegamente confia.

As guarnições do Corpo de Bombeiros são várias em diferentes pontos da cidade, estão sempre prontas a acorrer para onde se faça necessária a sua ação, quer para debelar incêndios, quer para salvar vidas,

humanas ou mesmo de animais, em quaisquer circunstâncias.

O bombeiro é um grande amigo de todos nós.

Por isso é de plena justiça a comemoração do seu dia, à qual todos devemos associar.