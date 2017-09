Dia da Arvore é comemorado em Fátima do Sul

Lions Clube fazendo o plantio de árvores (foto facebook)

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Árvore, lembrado pelo comerciante Osvaldo Lima, um amante da Natureza, tão devastada pelo homem.

Osvaldo lembrou uma ocasião onde foram plantado vária mudas de árvores na Rua Presidente Vargas ao lado da capela São Cristóvão, bairro Cohab, no ano de 2003. Hoje um lindo bosque. Falando e relembrando com saudades daquele tempo e se diz feliz por ter junto com vários companheiros do lions club ter ali criado tão lindo bosque.

Lembrou que por gostar muito da Natureza, segue plantando varias outras arvores em locais diversos inclusive em uma lateral do hospital da Sias, várias espécies, tais como: acerola, pitanga, pocan, goiaba, amora, limão e manga.

Parabenizamos e esperamos que um cidadão como Osvaldo Lima continue esse trabalho que é muito dignificante e a Natureza agradece.

Ele fez questão de deixar a seguinte mensagem:

Aos que se vestem de cordeiros pra na calada da noite se transformarem em lobos. Fica aqui a dica.

NÃO PLANTE O ÓDIO E A INVEJA "PLANTE UMA ARVORE"

Colaborou: Osvaldo Lima