Devido ao falecimento do pai do vereador João Hermes, Sessão da Câmara é adiada em Fátima do Sul

Foi adiada pelo Presidente do Legislativo de Fátima do Sul, Ermeson Cleber Mendes a sessão da Câmara Municipal que aconteceria na manhã desta sexta-feira (18) às 9hs da manhã no Plenário Athauplo de Matos.

A sessão foi suspensa devido o falecimento do pai do vereador João Hermes Pieretti, que faleceu na manhã de ontem (17) em Dourados, e o sepultamento que acontece na manhã desta sexta-feira (18) às 9hs no Cemitério Municipal.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, uma nova data será marcada para que aconteça a sessão. A próxima sessão do legislativo está marcada para a próxima terça-feira (22) às 20hs, com transmissão ao vivo pela internet.



Para ouvir a sessão da Câmara de Vereadores de Fátima do Sul, basta acessar o link http://riberodesign.com.br/vereadores/aovivo. Você poderá acompanhar a transmissão tanto pelo computador como pelo celular. No celular será necessário clicar no play para iniciar a transmissão, já pelo computador o inicio e automático.