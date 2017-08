Detento é encontrado morto com mãos e pés amarrados e 7 fogem do Semiaberto em Dourados

Sandro Silva Gomes, 29, morador em Matina (BA), foi encontrado morto na tarde de domingo (27) no Estabelecimento Penal Semiaberto de Dourados. Ele estava com as mãos e os pés amarrados no banheiro da cela.

Na ação, sete internos fugiram do presídio.

Conforme o registro de ocorrência, o fato aconteceu por volta de 14h, momento em que acontecia a visita de familiares no local.

A perícia foi acionada e constatou que o rapaz morreu asfixiado.

A polícia investiga os motivos e quem teria cometido o crime. Os sete internos que deixaram o local são procurados, porém, não se sabe o envolvimento deles no ato.