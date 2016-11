Deputado Onevan de Matos entrega 4 emendas parlamentares em GLÓRIA DE DOURADOS

O deputado estadual Onevan de Matos, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, esteve em Glória de Dourados, na última sexta-feira (25/11), para fazer a entrega de 4 emendas parlamentares que destinou ao município. A agenda político-parlamentar foi acompanhada pelo ex-prefeito Jairo Vasconcelos, pela vereadora Delma Ponciano Ferrari, pela ex-vereadora Rosimeire Miranda Rocha, dentre outras lideranças locais.

Entidades Beneficiadas – Onevan visitou as EEs "Hilda Bergo Duarte", "Vânia Medeiros Lopes" e "Eufrosina Pinto", além da "Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória" – todas as entidades foram contempladas com emendas destinadas pelo deputado estadual.

O deputado fez a entrega formal das emendas parlamentares já destinadas e dialogou com professores, administrativos e alunos das escolas, bem como com a diretoria do hospital. Onevan de Matos recebeu novas reivindicações de emendas parlamentares e reiterou o trabalho pelo município.

"Fico extremamente feliz de estar em Glória de Dourados e poder fazer a entrega formal das emendas parlamentares que destinei ao município. Recebi alguns novos pedidos de emendas, que analisarei com muito carinho", destacou Onevan.

Emendas Parlamentares – Onevan fez a entrega de materiais pedagógicos e de consumo nas 3 (três) escolas estaduais, sendo recebido pela diretora Edileuza Maria de Carvalho, representante da APM, prof. Edna Navarro, e comunidade escolar na EE "Vânia Medeiros Lopes"; pelo diretor Raul Fernando Garcia, pela presidente da APM, Patrícia Vicente Tognon, e demais representantes na EE "Hilda Bergo Duarte"; e pela diretora Rafaela da Silva Rozas, pela representante do Colegiado Escolar, Edilene de Cássia Polisel de Lima, ex-diretora e vereadora eleita, Rosani Penze, alunos do Grêmio Estudantil e comunidade escolar na EE "Eufrosina Pinto"

Na Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória, o deputado estadual foi recebido pelo diretor administrativo Osmar Perez, pelo presidente do Lions Clube, Joelson Arfux de Figueiredo, e pela enfermeira-chefe Delma Ponciano Ferrari – o Lions Clube é a instituição que gerencia a maternidade desde 1969, quando o hospital foi fundado.

Onevan acompanhou o belíssimo trabalho desenvolvido pela maternidade, que é o único centro de atendimento médico/hospitalar do município de Glória de Dourados, com mais de 95% das internações ambulatoriais atendidas pelo SUS.

"Vou agendar uma audiência com o governador Reinaldo Azambuja e com o secretário Nelson Tavares (Saúde), para que o Governo do Estado auxilie a Maternidade da Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória, em razão do grande trabalho desenvolvido pelo município", finalizou Onevan.