Depois de mais de 07 anos, Coronel Wellington passa comando do 16º BPM em Fátima do Sul

FOTO: ASSESSORIA DA PM - Depois de mais de 07 anos, Coronel Wellington passa comando do 16º BPM

Na manhã de ontem, segunda-feira (02), o Comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso Sul (PMMS), coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, esteve presente na solenidade de passagem de comando do 16° Batalhão de Policia Militar(16° BPM) sediado em Fátima do Sul/MS.

Há mais de 07 anos a frente do comando do 16° BPM, o coronel PM Wellington Luiz Santana Lopes implementou uma gestão que se destacou pelos grandes resultados alcançados. O coronel Welington passou o comando ao tenente-coronel Helbert Davyson Romeiro de Souza, que assume com a missão de dar continuidade e aperfeiçoar o trabalho já realizado.

Estiveram presentes na solenidade o Secretário de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa, o comandante do Comando de Policiamento da Área – 1, coronel PM Givaldo Mendes de Oliveira, a Prefeita de Fátima do Sul, senhora Hilda Machado, além de prefeitos das cidades vizinhas e demais autoridades.

Após a solenidade o Comandante-geral esteve reunido com o efetivo da unidade, onde apresentou os avanços institucionais, os resultados já obtidos durante sua gestão, além das metas a serem alcançadas e o plano de comando, e encerrou agradecendo e parabenizando toda a tropa.