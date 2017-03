DEODÁPOLIS: Vitíma fatal do acidente entre moto e caminhão é identificada, moto ficou destruída

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Vitíma fatal do acidente entre moto e caminhão é identificada, moto ficou destruída

O acidente grave que aconteceu na tarde de ontem, domingo (19), entre o distrito de Lagoa Bonita e Deodápolis mais precisamente em um curva. Segundo informações, a moto com placas E0I 3679 de Batayporã seguia no sentido a Deodápolis, onde uma das vítimas foi identificado como Jânio Sanches de Freitas, 39, morreu após colidir uma motociclista em um caminhão no trecho da rodovia MS-276 entre o distrito de Lagoa Bonita e a Deodápolis.

De acordo com informações do site Impacto News, a motocicleta seguia sentido Deodápolis e o caminhão ia para Dourados quando os veículos colidiram em uma curva.

Além do homem, Marli dos Santos Aragão Pereira, 46, ocupava a moto teve ferimentos graves, ela foi encaminhada para o hospital de Dourados