DEODÁPOLIS: Vítima é identificada e segundo relatos, ele estava no meio da pista na hora do acidente

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

ENTRE GLÓRIA DE DOURADOS E DEODÁPOLIS - Segundo informações colhidas e passadas via celular ao Fátima News, a vítima estava no meio da pista, o motorista do caminhão tanque de leite é de Glória de Dourados e a vitima foi identificada como Fábio Bueno de Camargo, de 31 anos.

O homem de 36 anos que dirigia o caminhão, relatou a polícia que na hora do acidente, Fábio estava no meio da pista, que na passagem (um vinha sentido Glória de Dourados e o outro sentido Deodápolis), entre os dois veículos na rodovia com outro veículo, não teve como desviar de Fábio que se encontrava no meio da pista.

INFORMAÇÕES NAQUELE MOMENTO

A perna da vitima foi arrancada no impacto e a frente do caminhão ficou danificado com o impacto bem na parte do meio.

Segundo informações no local, o homem que não carregava nenhum documento, tem aparência física de bugre (aparência paraguaia), como se costuma dizer no vocabulário cotidiano.

O delegado da polícia civil da cidade de Deodápolis, juntamente com os demais policiais e equipe, estão neste momento fazendo o trabalho fotográfico e levantamentos de praxe.

AS PRIMEIRAS INFORMAÇÕES DO ACIDENTE

Um acidente com vítima fatal aconteceu agora a pouco, por volta das 19h de hoje, sexta-feira (09), na 10ª Linha entre os municípios de Glória de Dourados e Deodápolis, sendo que a 10ª Linha já faz parte do município de Deodápolis.

A informação que temos via celular, é que um homem ainda não identificado, foi atropelado por um caminhão.