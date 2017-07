DEODÁPOLIS: Vereadores pediram dados sobre coleta de lixo e poderão abrir CPI para apurar reclamaçõe

Foto: Eliton Santos / Impacto News

Na ultima sessão deste primeiro semestre, os Vereadores de Deodápolis aprovaram o requerimento de n. 003/2017 que pediu ao executivo diversos documentos do processo licitatório relacionado aos serviços de coleta de lixo, galhos e pinturas de meio-fio do município.

Aprovado por unanimidade, o requerimento foi assinado por todos os vereadores que ressaltaram na sessão diversas reclamações relacionadas a prestação dos serviços pela empresa vencedora do certame.

Os Vereadores afirmaram que existem diversas reclamações em relação a TRANS CAMPOS no cumprimento dos serviços contratados. Caso nenhuma providência seja tomada, eles afirmaram que irão instaurar uma CPI para averiguar as denuncias e responsabilizar o executivo municipal.



“Este requerimento conta com todos os Vereadores e em especial quero aqui citar Lagoa Bonita. O nosso distrito esta abandonado sim, porém é por conta da empresa que não presta os serviços de coleta de lixo na forma como foi contratada. Esta faltando uma cobrança mais dura por parte do executivo e quem ganhou o certame para fazer este trabalho foi a TRANS CAMPOS. Se ela não esta prestando os devidos serviços que entregue então!” relatou o Vereador Juninho Lima.



“Muitas pessoas tem nos procurado. Galhos nas ruas, as vezes seguem em demora pra pegar. Se eles não estão dando conta, entrega! Eu tenho certeza que eles não vão dar conta. Se no passado era mais de R$ 90 mil, como é que cobrou R$ 35 mil hoje?” disse o Vereador Adriano ‘Zói’. “Nós estamos recebendo muitas reclamações em relação aos serviços prestados pela TRANS CAMPOS e nós tentamos dialogar e resolver este problema de uma forma amigável. Não obtivemos solução e o compromisso que nós temos é com a população de Deodápolis. Por isso foi feito esse requerimento e se não obtivermos êxito agora com este requerimento, após o recesso nós instauraremos uma comissão parlamentar de inquérito para poder tomar as devidas providências e o Prefeito esta ciente que ele será responsabilizado, haja vista que o contrato da referida empresa é com a Prefeitura e ela não está prestando os serviços que foi contratado para a população de Deodápolis!” ressaltou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles.