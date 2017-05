DEODÁPOLIS: Vereador Professor Givaldo destacou em vídeo visita a esfera federal em Brasilia, VEJA

O Vereador ‘Professor’ Givaldo postou em sua página no Facebook, um vídeo que mostra parte da peregrinação dos Vereadores e do Prefeito Valdir Sartor em Brasília na ultima semana de abril. Na ocasião, os representantes de Deodápolis aparecem no gabinete da Senadora Simone Tebet.

Os mesmos também visitaram o gabinete do Senador Pedro Chaves e a ‘Caminhada’ na Capital Federal também se estendeu a gabinetes de Deputados Federais. Os nobres edis aproveitaram a viajem que foi realizada frente a 15ª Marcha dos Vereadores organizada pela UVB para visitar os parlamentares da esfera federal.

“Estamos aqui em Brasília no gabinete da Senadora Simone Tebet onde estamos sendo atendidos pela Jaqueline e o nosso ilustre Luis Carlos, eles que se empenhando em nos ajudar a levar recursos para Deodápolis. Estamos aqui junto com o Prefeito e com nove Vereadores que saíram em caravana de Deodápolis para vir até Brasília participar do grande congresso e da marcha e além disso, buscar recursos por todas as partes deste ministério aqui. Visitaremos diversos gabinetes de Deputados Federais e tenho a certeza que levaremos para Deodápolis soluções, recursos e até mesmo muitas propostas, mas sempre no intuito de fazer uma Deodápolis cada vez melhor!” destacou o Vereador no vídeo.

Vereador Givaldo durante sessão desta terça.