Deodápolis vai sediar um dos grandes eventos do esporte mundial o 1º Deo Fight Night de MMA

FOTO: DIVULGAÇÃO

Em Dezembro, Deodápolis vai sediar um dos grandes eventos do esporte mundial. Vem ai o 1º Deo Fight Night com grandes combates de MMA. As lutas ocorrerão em um octógono que será montado na quadra poliesportiva, na saída para Lagoa Bonita. As melhores equipes de MMA da região já estão confirmando presença no evento que será organizado pela Deo Fight Team.



O ‘Card’ terá sete lutas profissionais. “Esta é a primeira vez que Deodápolis vai receber um evento como este e estamos muito felizes em poder realizar este momento para o esporte em nossa cidade. Venham prestigiar as lutas e os nossos atletas. Será no próximo dia 9 de dezembro a partir das 19hs!” destacou o Lutador e Treinador ‘Goiano’, proprietário da Deo Fight Team.



Pesagem e ‘encaradas’



Um outro momento aguardado com expectativa pelos fãs do MMA é a pesagem dos atletas. Eles se ‘encaram’ neste momento dando aos expectadores um gostinho do que será cada luta. A pesagem ocorrerá na sexta, um dia antes do evento, a partir das 19hs na lanchonete Rustico Bakanizado em Deodápolis.