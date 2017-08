Deodápolis vai escolher sua 'Miss Mundo' com diversas candidatas e categorias do neste sábado dia 19

Divulgação

Está chegando o grande dia. O Miss Mundo Deodápolis é um dos assuntos mais comentados em Deodápolis nos últimos dias. Neste próximo sábado, dia 19 de agosto, diversas candidatas irão concorrer aos títulos do concurso.

As candidatas concorrerão nas categorias: Mini Miss 2017, Miss Infantil 2017, Miss Teen 2017, Miss Oficial 2017. Outra faixa também é disputada. Trata-se do Miss Popularidade 2017. As votações que ocorrem pela internet serão realizadas até o dia 19 ao meio dia. Para votar basta acessar o link (http://www.novaandradinaonline.com.br/votar).



Organizado pela equipe de Ângelo Mariano, o Miss Mundo Deodápolis busca revelar a beleza Deodapolensse. “Esta é a oportunidade de Deodápolis ser representado em outros concursos, como o Miss Mato Grosso do Sul 2018.

As meninas estão ensaiando muito nos últimos dias e com isso teremos um grande espetáculo neste próximo sábado, dia 19. Contamos com a presença de todos no Salão Paroquial!” destacou o organizador.



O evento terá inicio às 19hs neste sábado (19), com o show do cantor Julieferson Juli. Os convites ainda podem ser adquiridos.