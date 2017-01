DEODÁPOLIS terá visita do secretário de obras do Estado para projeto de modernização das avenidas

O Prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor, se reuniu nesta semana em Campo Grande com o Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, Marcelo Miglioli, para uma conversa com a pauta principal relacionada às avenidas centrais de Deodápolis. O município vem sofrendo a tempos com o auto fluxo de veículos de grande porte que aumentou após a MS 276 se tornar ‘Rota’ de caminhoneiros que fogem dos pedágios que ligam MS ao estado de São Paulo. O asfalto das avenidas é antigo e não suporte o peso das carretas e caminhões, gerando grandes transtornos aos munícipes.



No inicio de seu mandato, Sartor já afirmou que possui um projeto voltado a revitalização e modernização das avenidas. “Em conversa com o Secretário, destacamos a importância do recapeamento das avenidas e apresentamos a ele o nosso projeto de modernização das nossas principais avenidas. Ele virá em breve a Deodápolis para estudarmos a viabilização deste projeto!” destacou o Prefeito.



Valdir Sartor ainda afirmou que o estado ainda realizará a doação de uma motoniveladora ao município. “Quero muito agradecer ao Secretário de Obras do Estado que fará a doação de mais este maquinário ao nosso município. O mesmo estava cedido e impossibilitava a aplicação de recursos para a manutenção. Agora com esta doação ampliamos o nosso rol de maquinários que trabalham dia a dia em prol da nossa população!” finalizou o Prefeito.



#mais uma ação da Gestão Compartilhada!