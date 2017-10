DEODÁPOLIS: Solicitação de Vereadores pediu a Barbosinha Posto Policial para distrito de Porto Vilma

Vereador Professor Givaldo e Vereador Casquinha durante a sessão

A indicação de nº 115/2017 apresentada no Legislativo na noite desta terça em Deodápolis foi aprovada e será enviada ao Deputado Licenciado e atual Secretário de Estado de Justiça e Segurança Publica José Carlos Barbosa, solicitando do mesmo a instalação de um Posto da Policia Militar no distrito de Porto Vilma.

A localidade é a mais distante da sede da cidade. Com quase 30km, o distrito ‘Carece’ de um posto com policiais na região. A indicação, de autoria do Vereador Professor Givaldo e do Vereador Casquinha, foi aprovada por todos os vereadores.

“Este já é um anseio antigo meu e do Casquinha e de todos lá daquele distrito. Moramos na localidade mais distante da sede da nossa cidade e sabemos da precariedade que é quando um fato ocorre. Para proporcionar segurança a nossa população, devemos somar forças e buscar este beneficio junto ao Barbosinha. Hoje na qualidade de Vereador e junto com os demais, principalmente com o Presidente Márcio, braço direito do Barbosinha, também contamos hoje com o Conselho de Segurança. Com este apoio e aval, vamos buscar resolver este problema. Precisa de um prédio, mas não precisa ser dos maiores. É apenas um ponto de apoio. Com dois policiais, alternando em dias da semana, acredito que já proporcionaria este sentimento de segurança em nosso distrito!” destacou Givaldo.

Casquinha

Ao fazer uso da palavra, o Vereador Antônio Tertuliano relatou que já sofreu com a falta de policiamento na região. “Já passei por momentos difíceis nas mãos de assaltantes e eu não desejo isso pra ninguém. Por isso destaco a grande necessidade de obtermos este beneficio. Eu creio que o Deputado Barbosinha, ele vai nos atender. Eu já moro lá a mais de 50 anos e este pedido é antigo!” destacou.