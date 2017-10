DEODÁPOLIS: Segundo USP, 21 raios atingiram Deodápolis neste domingo, 1º de outubro

FOTO: DIVULGAÇÃO

No MS foram registrados 1.010 raios no estado de Mato Grosso do Sul neste domingo, dia 1º de outubro.

Em Deodápolis, 21 raios foram registrados segundo o Centro de Monitoramento de Raios da Universidade de São Paulo (USP). O centro oferece informações sobre o número de descargas elétricas e a situação do tempo em todo o Brasil. No MS a cidade que mais teve raios foi Brasilândia com 92 descargas.



Desde o inicio de janeiro de 2017, até ontem, o estado de Mato Grosso do Sul foi atingido por 12.860.61 raios.



Clima em Deodápolis



Segundo o site Climatempo, choverá no municipio de Deodápolis apenas no próximo sábado, dia 10 de outubro com previsão de 10mm. Durante toda esta semana as temperaturas serão amenas com máximas de 28° e mínimas que não ultrapassarão os 10°.