Deodápolis recebeu nova viatura para a Polícia Militar em ação do estado para melhorias na segurança

Ato de entrega das viaturas contou com diversas autoridades

O Município de Deodápolis foi um dos contemplados pelo Governo do Estado na entrega de viaturas, ação esta que visa implementar as ações de segurança em todo o estado. Na tarde desta quarta, dia 08 de junho, 14 cidades se reuniram em Nova Andradina.

No evento, o Secretario de Justiça e Segurança Publica de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa e o Governador Reinaldo Azambuja entregaram as viaturas as Policias Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros. Lançado em 2016 para reestruturar as forças de segurança pública do Estado, o programa MS Mais Seguro prevê investimentos de mais de R$ 115 milhões até 2018.



Deodápolis​



Márcio Teles ao lado de Barbosinha

No ato de entrega, representando Deodápolis estiveram presentes o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles que no ato representou além do Legislativo o Prefeito Valdir Sartor, o Sargento Samuel, o Sub Tenente Aloísio, o Vereador Gilberto e o Presidente do Conselho de Segurança Publica de Deodápolis, Everaldo Negrini. “O estado tem investido em segurança publica de forma que hoje vemos o resultado de diversas ações. Ao investir na infraestrutura dos nossos policiais, o Governador também investi na qualidade de vida da nossa população. Em nome do Prefeito Valdir Sartor, do Legislativo Municipal e de toda a nossa população, reiteramos os nossos agradecimentos ao Governador Reinaldo Azambuja e de modo especial ao Secretario de Segurança, Barbosinha!” ressaltou Márcio Teles.



Por mais segurança



O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, disse que é um pedido pessoal do governador dar atenção prioritária as estruturas da segurança. “Temos nos esforçado todos os dias para melhorar as estruturas para o que temos de melhor, que é a qualidade humana das nossas polícias e bombeiros. Esse é um pedido pessoal do governador. Em sua gestão, Reinaldo Azambuja quebra um paradigma que direcionava as viaturas novas para a Capital do Estado e cidades maiores, enviando as mais antigas para o interior. Com o MS Mais Seguro todos os 79 municípios estão incluídos nas entregas. Vamos seguir trabalhando para levar dias melhores para os moradores do nosso estado”, declarou.



Conselho de Segurança Publica de Deodápolis



Everaldo Negrini, atual Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Publica de Deodápolis agradeceu em entrevista a imprensa, todas as pessoas que contribuíram para mais esta conquista para o município de Deodápolis. “De modo geral quero aqui destacar e agradecer todas as pessoas que se empenharam em garantir mais esta conquista para a nossa valorosa Policia Militar. Um agradecimento especial a todos os membros do Conselho e em destaque aos Vereadores de nossa cidade. O Presidente da Câmara Márcio Teles esteve em contato com o Barbosinha em sempre destacou a necessidade desta viatura para a nossa cidade. Não posso deixar também de lembrar dos Vereadores da legislatura passada que também buscaram apoios juntos aos seus parlamentares e que contribuíram para esta aquisição. Peço a todos que diante desta grande união, possamos continuar em busca de melhorias e com isso proporcionar a segurança que a nossa sociedade merece. Obrigado de modo especial ao Governador Reinaldo Azambuja e ao Secretario Barbosinha!” frisou Everaldo.