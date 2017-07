DEODÁPOLIS: Prefeitura inicia cadastro de famílias para trocar caixas d'água de amianto na Funasa

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Deodápolis através da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania iniciou nesta semana o cadastro das famílias interessadas em trocar caixas d’água de amianto para as de polietileno.

O cadastramento objetiva pleitear recursos federais da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) que abriu recentemente o programa de melhorias sanitárias domiciliares. Os dados de cadastro das famílias interessadas serão enviados a FUNASA via SICONV.



“Estamos pleiteando estes recursos através da FUNASA e contamos com o cadastramento imediato de diversa famílias. É necessário estas informações para o cadastramento no programa.

Para se cadastrar as famílias devem nos procurar na Secretaria de Assistência Social ali no prédio da antiga ADAM ou acessar o site da Prefeitura. Contamos com a participação de todos!” destacou a Secretaria Márcia Cristina.



O link para acessar o cadastro é: www.deodapolis.ms.gov.br/cadastrofunasa/