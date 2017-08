DEODÁPOLIS: PMs aprenderam 45 quilos de maconha em ônibus que seguia pra São Paulo

FOTO: Eliton Santos / Impacto News

Dois Policiais Militares seguiam em um ônibus que fazia o itinerário Dourados a Presidente Epitácio para cumprirem a sua escala de serviço quando perceberam que dois passageiros apresentavam nervosismo com a presença dos policiais. Diante disso, um dos PMs ligou para o 2º pelotão e solicitou apoio de uma equipe da Rádio Patrulha para realizar a abordagem no coletivo interestadual.

Durante a abordagem, os dois homens não apresentavam informações precisas de origem e destino da viajem. Eles não apresentavam o motivo de estar viajando. Quando revistado, no bagageiro do ônibus, os policiais encontraram duas malas ‘recheadas’ com maconha.



Um dos homens, menor de idade, disse que pegou as malas já com a droga em Ponta Porã. Ele disse que não sabia quanto receberia pelo carregamento do entorpecente. A droga seria levada até Campinas/SP. Ele ainda revelou aos policiais que o RG apresentado era falso.

O outro homem assumiu que também participava do transporte da droga e informou que havia na mala em torno de 40 quilos de maconha. Pelo transporte ele disse que receberia em torno de R$ 6 mil e que passaria parte do dinheiro ao menor de idade. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delpol.



A PM pesou no Hospital Municipal Cristo Rei a droga que totalizou 45,5kg de maconha. Na bolsa de um dos envolvidos a PM encontrou uma capsula de munição da marca CBC .40 deflagrada. O homem disse que a identidade verdadeira do menor estava em seu sapato. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso na delegacia. Com o homem ainda foi apreendido a quantia de R$ 825,00. Nos tabletes da droga haviam as iniciais de DJ que são as iniciais do nome do homem preso. No celular dele haviam diversas mensagens com usuários solicitando entorpecentes.