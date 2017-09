DEODÁPOLIS: PC prende casal investigado por tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo

POLÍCIA CIVIL prende casal investigado por tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo

A segunda fase da operação policial foi realizada na noite de ontem, 27/09, na cidade de Deodápolis, e prendeu em flagrante um casal investigado por tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo e contou com participação de 10 policiais civis e militares.

Denúncias que em uma loja de roupa localizada na Av. Deodato Leonardo da Silva, no centro de Deodápolis, seria comercializado entorpecente e armas, Investigadores de Polícia do Setor de Investigação da Delegacia Regional e policiais militares do Pelotão de Força Tática e Agência Local de Inteligência, ambas do 16º Batalhão de Fátima do Sul, passaram a investigar o local que resultou na apreensão de entorpecentes, arma de fogo e cerca de 25 mil reais em folhas de cheque.

Os policiais abordaram o veículo VW Gol, de cor preta, na estação rodoviária em Deodápolis, que era conduzido por um homem de 39 anos e tendo como passageira sua esposa de 31 anos. Foi realizada busca no veículo e encontrados no porta malas seis tabletes de substância análoga a maconha acondicionados em fita adesiva cor amarela.

Na sequência os policiais deslocaram-se até o sítio localizado na 10.ª Linha, onde foi encontrado cinco pacotes de cocaína acondicionados em sacolas pretas que pesaram 600g (seiscentas gramas). No interior do imóvel foram ainda apreendidos aproximadamente 08kg de maconha. Também foi localizada uma arma de fogo e munições de diversos calibres, além de duas balanças de precisão.

Na loja de roupas Toda Linda, os investigadores e os policiais militares encontraram mais munições, entorpecente e outra arma de fogo.

Saldo da Operação

No total foram apreendidas 66 munições, duas arma de fogo, uma carabina e um rifle, 02 aparelhos de telefone celular, cerca de 13kg de maconha, cerca de 700 gramas de cocaína, 01 veículo VW Gol Geração V e 25 mil reais em folhas de cheque. Um prejuízo estimado em 110 mil reais.

Operação Concórdia

A primeira fase da operação Concórdia realizada na cidade Fátima do Sul, cumpriu mandados de prisão e apreensão de arma de fogo.

A integração inédita das Polícias Civil e Militar de Fátima do Sul tem resultado em várias prisões e apreensões. Além de Fátima do Sul e Deodápolis, outras fases da operação serão realizadas em Jateí, Glória de Dourados e Vicentina, cidades que também pertencem à circunscrição do 16º BPM e Delegacia Regional de Polícia Civil de Fátima do Sul.