DEODÁPOLIS: Miss Mundo Deodápolis abre votação para Miss Popularidade na internet; VEJA AQUI

Neste mês de agosto, o município de Deodápolis receberá um evento de muito glamour. Trata-se do Miss Mundo Deodápolis organizado pela equipe Ângelo Mariano de Ivinhema. A equipe já organiza a alguns anos o evento em Ivinhema e Nova Andradina. Neste ano de 2017 será a vês de Deodápolis e no final do ano será realizado o Miss Mundo Dourados que contará com candidatas de toda a região.



Em Deodápolis o evento está previsto para ocorrer no dia 19 deste mês de agosto no Salão Paroquial. Diversas meninas concorrerão as faixas e a premiação. A organização do evento destacou que já foram vendidos diversos convites. O ultimo lote está a venda com a equipe que está organizando. Na internet as candidatas já podem obter votos para concorrer ao Miss Popularidade. Clicando no link o internauta poderá votar quantas vezes quiser, porém cada voto só será computado a cada 5 minutos.



“É a oportunidade de cada amigo ou parente votar em suas candidatas. A votação ocorrerá até o dia 19, dia que será realizado o evento do Miss Mundo Deodápolis. A participação de todos é de suma importância para as nossas Misses, por isso votem a vontade!” destacou Ângelo. Para votar basta clicar no link abaixo, escolher a candidata e na parte inferior da página clicar em ‘Votar’.



Link: http://www.novaandradinaonline.com.br/votar