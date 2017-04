Prefeito abriu as portas de sua casa para diálogo entre Deputado e manifestantes em DEODÁPOLIS

Prefeito Valdir Sartor convidando populares

para encontro com o Deputado em sua casa

O Prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor, esteve reunido com o Deputado Federal Geraldo Resende na tarde deste sábado (01) para o anúncio de novos investimentos para o município através do parlamentar. Na mesma tarde, um grupo de populares criou um movimento em frente a casa do Prefeito com cartazes de contrariedade a aprovação da Reforma da Previdência.

Após a reunião, o Prefeito foi até os munícipes e os convidou para entrar em sua casa promovendo assim um diálogo aberto junto ao Deputado Federal Geraldo Resende.



“O Geraldo sempre esteve presente aqui em nossa cidade, é considerado um campeão de emendas para o nosso município e sempre se dispôs a ouvir a nossa população. Parabéns ao Deputado, pois isso é fazer valer a democracia que sempre almejamos!” ressaltou Valdir Sartor.

Geraldo Resende após ouvir as reinvindicações dos populares destacou que é contrário a Reforma da Presidência. O mesmo afirmou que dificilmente ela será votada aja vista que a mesma deverá passar primeiro por diversas alterações.



Geraldo, ao receber os munícipes, afirmou que é contra a Reforma da Previdência da forma como ela foi ‘Colocada’. O Deputado ressaltou que mudanças deverão ser feitas antes da votação, porém o mesmo também deixou claro que a reforma é necessária para garantir o direito dos trabalhadores.