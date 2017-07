Deodápolis: Legislativo homenageou o Major J. Roberto que comandou a 2ªCIA nos últimos 18 meses

Foto: Eliton Santos / Impacto News

A Câmara Municipal de Deodápolis aprovou na sessão desta terça, dia 27 de junho, a Moção de Congratulações de nº 002/2017 em que parabeniza os trabalhos desenvolvidos pelo Major J. Roberto no período de 18 meses em que esteve a frente da 2ªCIA da Policia Militar. O Major retornou ao DOF na ultima semana. A 2ªCIA agora esta sob o comando do Capitão Custódio. O Legislativo prestou homenagens ao Major que viveu toda a sua infância e adolescência no Distrito de Lagoa Bonita, município de Deodápolis.

“Na ultima quinta, estive na troca de comando da 2ªCIA e o Major J. Roberto depois de 18 meses aqui em nossa região, retornou ao DOF. Esta moção de congratulações é justa pelos serviços prestados pelo Major aqui em nossa cidade. O Major nasceu em Glória de Dourados, porém é filho desta terra e viveu toda a sua infância ali no distrito de Lagoa Bonita. Para nós foi motivo de muito orgulho tê-lo como comandante aqui em nossa região!” destacou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles.

“Presidente, eu conheço o Major como Zé Roberto. Eu sou mais velho que ele e em nossa adolescência, saímos para pescar e eu tenho orgulho de chama-lo de amigo. Ele é um cara que sempre estudou muito e hoje como Major representa muito bem a nossa valorosa Policia Militar. Esta moção é merecida. Ele nunca nos deixou na mão. Quando fizemos o requerimento solicitando a nova viatura, tivemos o apoio do Major. Ao Zé Roberto, os nossos agradecimentos!” destacou o Vereador Cicero Tanajura.

Major J. Roberto e o Presidente da Câmara,

Márcio Teles.

“Estou muito feliz por ver esta moção de congratulações ao Major J. Roberto. Ele é uma pessoa que se doa a nossa população e ele se especializou na lei, por isso merecido. Ele agora retorna ao DOF e vai comandar 52 cidades de fronteira e isso demonstra a sua capacidade. Parabéns ao Major J. Roberto!” finalizou o Vereador Gilberto Guimarães.

“Fico feliz pela homenagem ao Major, haja vista que acredito que elas tem que ocorrer quando a pessoa esta em vida. Fico mais feliz ainda por ver uma pessoa que cresceu no distrito onde eu moro e que hoje representa muito bem a segurança publica de nosso estado. É fato que a 2ªCIA, sob o comando o Major reduziu e muito os índices de criminalidade aqui em nossa cidade. Isso é fruto de muito trabalho e dedicação!” destacou o Vereador Juninho Lima.

A Moção de Congratulações foi aprovada por unanimidade.