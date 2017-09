DEODÁPOLIS: Jovem que cometeu suicídio postou mensagem em julho em sua rede social

FOTO: FACEBOOK

DEODÁPOLIS - Mais uma noticia chocou a cidade de Deodápolis neste mês de setembro, marcado por tragédias. Alexandro Machado, um jovem de apenas 23 anos cometeu suicídio. O fato aconteceu em uma casa localizada na antiga Rua Saron, Jardim Europa.

Segundo informações colhidas pelo jornal IMPACTONEWS, o jovem morava com um amigo na residência a pouco mais de dois meses. Desde o ultimo sábado, o jovem estava trabalhando no setor de açougue de um supermercado da cidade, porém hoje ele não foi trabalhar. O outro rapaz que reside na casa, ao chegar no período da tarde encontrou o amigo enforcado na cozinha.



Os pais do jovem moram em uma fazenda nas proximidades de Porto Vilma. Toda a família veio de outra cidade a alguns anos para morar em Deodápolis. Alexandro é o filho do meio. Ele tem uma irmã que mora no Paraguai e um irmão que mora em Dourados.

Algumas pessoas entrevistadas pelo IMPACTONEWS relataram que o jovem sempre foi muito tranquilo. Ele estava namorando, sempre foi de muitas amizades e buscava emprego na cidade. A Policia Militar foi acionada via 190 por uma moradora da vizinhança. Ela foi chamada pelo outro jovem que reside na casa.



Este é mais um caso de suicídio no município. No final de semana passado um outro jovem de apenas 18 anos acabou tirando a própria vida. No Facebook, Alexandro postou em julho deste ano a seguinte mensagem: “Algumas vezes as pessoas estão morrendo por dentro, e a gente, não percebe que no meio as risadas existem pedidos de socorro”. A Pericia Técnica de Dourados chegou a casa por volta das 20hs.