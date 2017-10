DEODÁPOLIS: Jovem fundou instituto com foco na qualificação profissional e inclusão sócio educativa

Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles e Thiago Dutra

Na tarde desta terça, o Presidente da Câmara Municipal de Deodápolis, Vereador Márcio Teles, recebeu em seu gabinete o jovem Thiago Dutra Mendes, Fundador e Presidente do IVA (Instituto Viver e Aprender).

O projeto teve inicio neste ano em Deodápolis e tem como objetivo principal promover educação qualificada em diversas modalidades, evidenciando a inclusão social e a descoberta de novos talentos.



“Recebi na tarde de hoje o jovem Thiago Dutra, fundador e presidente do IVA que veio nos apresentar o instituto. Quero aqui parabeniza-lo por acreditar em seu sonho e também por instalar o IVA aqui em nosso município. Precisamos de jovens sonhadores e que buscam ajudar as pessoas por meio de projetos como este. Conte sempre com o Legislativo Municipal!” destacou Márcio Teles.



O projeto social do jovem Thiago visa apoiar estudantes preparando-os para concursos, vestibulares e outras provas de seleção disponibilizadas em todo o pais. “A educação na vida das pessoas tem papel fundamental para o crescimento profissional e por consequência o aumento da qualidade de vida de todos. O Instituto Viver e Aprender foi criado com o intuito de fortalecer os laços que unem as pessoas, principalmente os que promovam a inclusão social por meio da educação. Não recebemos nenhuma ajuda financeira e por conta disso temos o desafio de tocar o projeto dia a dia, porém acreditamos em dias melhores e no potencial dos nossos jovens!” destacou Thiago.