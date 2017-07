DEODÁPOLIS: JBS/SEARA realizará entrevistas para 400 vagas de emprego na empresa, Saiba quando

FOTO: DIVULGAÇÃO

A JBS/SEARA confirmou que no dia 20 de julho realizará entrevistas para 400 vagas abertas na empresa que possui sede em Dourados. As entrevistas ocorrerão no dia 20 de julho a partir das 08hs da manhã no Centro de Multiplo Uso situado na Av. Francisco Alves da Silva, próximo a Associação Broto de Gente.



As vagas são para Operador de Produção I e Desossador II. Para Operador de Produção não é necessário experiência. Os interessados deverão ter de preferência o Ensino Fundamental Completo. Para Desossador II, é desejável alguma experiência com manuseio de faca. Caso não haja, a empresa ‘encaixara’ o candidato em uma escolinha de desossadores. É desejável para este cargo o Ensino Fundamental Completo.



Veja abaixo outros benefícios das vagas da JBS/SEARA: