DEODÁPOLIS: Homem de 35 anos foi encontrado na manhã de hoje enforcado em Lagoa Bonita

Local onde o home foi encontrado -

Por volta das 7hs da manhã desta terça (20), Claudivan Ferreira Lima (35 anos) foi encontrado enforcado próximo ao distrito de Lagoa Bonita em Deodápolis. A PM foi informada sobre o ocorrido por populares que avistaram o corpo na 10ª Linha na MS 276. O local fica próximo a uma curva logo após o distrito.



Ao chegar no endereço, os PMs constaram que Claudivan já estava sem vida. O homem se enforcou com uma corda que foi amarrada em um pé de goiaba as margens da rodovia.



O corpo do homem foi achado por um vizinho. Segundo informações, Claudivan teria saído de sua residência nesta segunda (19) por volta das 15hs. Desde então o mesmo não foi mais visto. Ainda não se sabe qual a motivação para o suicídio. A Policia Civil vai investigar o caso.