Deodápolis elegeu representantes para o Miss Mato Grosso do Sul, após uma década sem o evento

Coordenador Angelo Mariano ao lado das vencedoras das categorias principais em Deodápolis

No ultimo sábado, o município de Deodápolis viveu uma noite de muito glamour. Após uma década sem o evento, a cidade elegeu suas quatro representantes para a etapa estadual do Miss Mato Grosso do Sul que será realizada em 2018. No Salão Paroquial, um publico estimado em mais de 300 pessoas prestigiaram as candidatas que desfilaram com diversos looks. Foram 31 cancidatas.



Os juradora foram: Fabiano Andrade (Maquiador profissional a mais de 15 anos), Thamires (Mãe da Mini Miss Dourados e representante do Miss Grande Dourados), Tanila Mendes (Miss Nova Alvorada do Sul) e a Miss Teen Ivinhema, Bruna Lori.

O Miss Mundo Deodápolis 2017 contou com a organização da equipe Angelo Mariano, coordenador regional. “O Miss Deodápolis marcou cada uma das famílias envolvidas. Foram mais de sessenta dias de convivência onde nos tornamos muito próximos das candidatas e de seus familiares. Foi um evento inexplicável. A emoção tomou conta de todos. Aqui quero agradecer a todos, em especial ao Wanger Dantas e Max Porto, que ensaiaram as candidatas!” destacou Ângelo.



Vencedoras



No evento, foram premiadas com faixas de 1°, 2°, 3° lugar, além de Miss Fotogenia, Miss Popularidade e Miss Simpatia. As vencedoras foram: Maria Eduarda Tavares (Mini Miss), Maria Eduarda Alves (Miss Infantil), Winy Dantas (Miss Teen) e Ane Caroline (Miss Oficial).

O evento contou com a presença do prefeito Valdir Sartor e da primeira dama Lurdes Sartor, além do secretário de educação Adriano Pimentel. Maria Cláudia Sanches, Vice Miss Teen Mato Grosso do Sul também esteve presente. O evento contou com a cobertura fotográfica do fotográfo profissional Eliton Santos e a animação do cantor Julieferson de Nova Andradina.

