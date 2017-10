DEODÁPOLIS: Dupla de Tênis de Mesa feminino de Deodápolis é vice-campeã do JOJUMS 2017

FOTOS: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

O JOJUMS 2017 (Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul) reuniu neste final de semana diversos atletas em Campo Grande, capital do estado. 34 cidades participaram nas 10 modalidades, entre estas o município de Deodápolis que foi representado no Futsal, Vôlei, Basquete, Tênis de Mesa e Xadrez.



A dupla do tênis de mesa, Marcia Gabrielle e Camila conseguiram se consagrar como vice-campeã na modalidade. Elas representaram na capital, as Escolas Estaduais de Lagoa Bonita e Scila Médici. A disputa que ocorreu neste final de semana definiu os campeões estaduais que foram selecionados para representar o estado nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) a nível nacional.



Participaram dos jogos atletas com idade entre 15 a 17 anos. A equipe do Basquete de Deodápolis ficou em 9º lugar na etapa que ocorreu em Jardim. “Queremos aqui parabenizar em nome da Prefeitura Municipal e da nossa secretaria, todos os atletas de Deodápolis que deram o melhor de si em todas as etapas. Parabéns aos nossos meninos do basquete. Eles ficaram em 9º lugar, uma posição de destaque tendo em vista a competitividade das outras cidades. Inclusive, grandes times já convidaram os atletas do basquete de Deodápolis para atuar em times de destaque no estado. Os nossos parabéns também as meninas do tênis de mesa, Marcia Gabrielle e Camila por serem vice-campeã em sua modalidade. A todos os que participaram do JOJUMS e também do JEMS, com alunos de 12 a 14 anos, os nossos parabéns. Temos a satisfação de dizer que fomos bem representados!” destacou o Secretario de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Adriano Pimentel.



O Secretario ressaltou que o ‘Balanço Geral’ da participação de Deodápolis nos jogos foi satisfatório. Ele destacou que Deodápolis nunca participou dos jogos com tanta expressão. “As equipes levaram o nome de Deodápolis sempre com muita garra e dedicação a todo o estado através dos jogos e estamos felizes em ter tantos talentos em nossa cidade!” frisou Pimentel.



O Diretor de Esportes de Deodápolis, Wanderlei Carvalho, além de professores das escolas, acompanharam os estudantes durante os jogos em todas as etapas. “Eles deram sempre o melhor nas partidas. Estou muito feliz e orgulhoso. Temos talentos que devem ser alavancados no esporte de Deodápolis. Temos total apoio do Prefeito Valdir Sartor e os nossos projetos são voltados a inclusão e ao fomento do esporte em Deodápolis!” destacou.