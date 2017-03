DEODÁPOLIS: Devido a possibilidade de mau tempo e falta de publico 'Festeja Deodápolis' é cancelado

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Promoter Pércio Preguiça, proprietário da G-10 Publicidades, Promoções e Eventos resolveu cancelar a programação de shows deste Sábado e Domingo do Primeiro Festeja Deodápolis. A decisão do promoter foi tomada ainda na noite desta sexta devido à possibilidade de mau tempo neste final de semana. Nesta sexta uma forte chuva caiu sobre a região.

Com isso a venda de convites foi afetada. Diante da falta de publico o promoter resolveu reincidir o contrato com a dupla Pedro Henrique e Fernando que se apresentaria na noite deste sábado. O show da dupla será remarcada em breve uma nova data.

“Infelizmente tive que cancelar o Festeja Deodápolis por conta da possibilidade de mau tempo. Ocorre que quando cancelamos o contrato com 24hs de antecedência eu tenho o direito de escolher e remarcar uma nova data sem perder o valor depositado. Com o mal tempo desses dois dias, quinta e sexta e com a pouca venda de convites resolvemos cancelar. Conto com a compreensão de toda a nossa população. Mesmo com os problemas que enfrentamos desde o inicio da divulgação do Festeja, conseguimos toda a documentação para a realização deste grande evento, porém não contávamos com este mau tempo. Agradeço pela confiança de todas as pessoas!” destacou Pércio Preguiça.



“Nesses dois primeiros dias foi realizado a programações do evento com toda documentação em, dia tudo certo. Mas pelo mal tempo de Quinta e sexta feira, e com receio do tempo piorar, resolvemos cancelar!” frisou Pércio. O Promoter ainda ressaltou que todos os que compraram convites antecipados para os dias 11 e 12 receberão os valores pagos de volta. Para isso basta procurar os pontos de vendas aonde adquiriu o convites na terça feira. “Nesta sexta, por exemplo, mesmo com aquela chuva e com a falta de publico, realizamos o show com a dupla Adson e Alana. Cumprimos com o nosso compromisso e agradecemos todas as pessoas que colaboraram conosco!” frisou o Promoter.

O encontro de som automotivo deste domingo também foi cancelado. “Com o cancelamento dos shows, manter o encontro de som os custos iria aumentar haja vista que teríamos que pagar segurança e as estruturas, então o melhor foi adiar e uma nova data será marcada, por isso resolvemos cancelar o encontro!” finalizou.

Nova data

O Show com a dupla Pedro Henrique e Fernando será remarcada para uma nova data.