DEODÁPOLIS: Deputado e secretário confirma a Valdir Sartor novo equipamento de ultrassom ao Hospital

Deputado e secretário confirma a Valdir Sartor novo equipamento de ultrassom ao Hospital

O Hospital Municipal Cristo Rei de Deodápolis em breve receberá um novo aparelho de Ultrassom. O beneficio foi confirmado nesta semana em Campo Grande em uma reunião que reuniu o Prefeito Valdir Sartor, o Vereador Márcio Teles, a Secretária de Saúde Rosineia de Assis, o Deputado Estadual Junior Mochi e o Secretário de Estado de Saúde, Dr. Nelson Tavares.



Na pauta o pedido dos representantes de Deodápolis para a aquisição de um novo aparelho de ultrassom para o HMCR e a revisão da contrapartida do estado para a manutenção financeira do estado junto ao município. “Estamos caminhando para resgatar a qualidade dos atendimentos que são disponibilizados a nossa população no Hospital Municipal Cristo e com isso contamos com o apoio do estado tendo em vista as despesas que são altas e que são incompatíveis com a realidade financeira de nosso municipio!” destacou a Secretária de Saúde, Rosineia de Assis.



Segundo informações da Direção do Hospital, atualmente o HMCR recebe pouco mais de 5 mil reais do estado para bancar mais de R$ 250 mil de despesas. O restante, ou seja mais de 80%, é pago pelo próprio município. “Deodápolis não tem mais condições de custear esta demanda da forma como vem sendo feito e contamos com o apoio do Deputado Junior Mochi e com a sensibilidade do Secretário de Saúde de Estado, Dr. Nelson Tavares para rever estes valores!” finalizou Rosineia.



#Mais uma ação da GESTÃO COMPARTILHADA!