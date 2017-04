DEODÁPOLIS: Dagoberto garante mais de R$ 1 milhão e diz ser contra a reforma da previdência em audiê

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS - Dagoberto garante mais de R$ 1 milhão e diz ser contra a reforma da previdência

A Câmara Municipal de Deodápolis realizou na noite desta segunda (03) uma audiência publica que recebeu a visita de diversas autoridades da região, dentre estas o Deputado Federal, Dagoberto Nogueira (PDT).

O pedetista reafirmou a sua posição contrária a PEC 287 que objetiva realizar uma ampla reforma na previdência. Dagoberto destacou que a reforma vai retroagir todos os avanços já conquistados ao longo dos anos pelos trabalhadores.

“Pra mim foi uma honra vir aqui discutir com a comunidade esta reforma tão perversa que o Governo quer impor a população brasileira, mentindo pra população dizendo que a previdência esta quebrada, tanto é que hoje já existe uma decisão do supremo pedindo que o Presidente da Republica comprove que ela esta quebrada porque ela não está!” disse.

Um dos pontos destacados pelo Deputado é a desigualdade que a reforma provocará. “Não se pode comparar um homem que trabalha no escritório com um homem que trabalha em uma carvoaria. Outra coisa, como exigir de um policial com 65 anos que ele corra atrás de um bandido? Só se ele jogar a bengala [...]!”. Dagoberto Nogueira ainda durante a audiência deixou claro que no estado de Mato Grosso do Sul, um Senador (Pedro Chaves) e quatro Deputados Federais já afirmaram que são contra a reforma.

O parlamentar destacou que a reforma tem que ser discutida ao longo dos anos. O mesmo ainda destacou, ao ser indagado, que a ‘Pressão Popular’ ainda poderá mudar a visão de outros representantes do estado na esfera federal. “Olha, eu aposto que sim. O ano que vem é um ano eleitoral. A pessoa que fica pensando em seu umbigo e se beneficiando só pensando em si próprio, essa pessoa quando se voltar aos seus eleitores para pedir voto receberão um não” destacou.

De Deodápolis, participaram do Evento o Prefeito Valdir Sartor e os Vereadores Márcio Teles (Presidente da Câmara), Adriano ‘Zói’, Edmilson Prates, Professor Givaldo e Gilberto Guimarães. Até mesmo o Prefeito de Novo Horizonte do Sul, Marcílio Álvaro Benedito (PDT). Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação também estiveram presentes no ato.

EMENDAS PARA DEODÁPOLIS

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) trabalhou nos últimos anos para garantir diversos repasses para o município de Deodápolis. Entre 2015 e 2016 foram contempladas emendas no valor de R$ 500 mil para para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, além da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS). Estes convênios foram firmados com o ministério das Cidades e com o Fundo Nacional de Saúde e estão em execução. Agora em 2017, outros R$ 650 mil foram requisitados para iniciativas de inclusão digital por meio do programa Internet Para Todos. O objetivo é ofertar internet de banda larga para toda a área urbana de Deodápolis.