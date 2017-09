DEODÁPOLIS: Copasul e Prefeitura entregaram uniformes para adolescentes do projeto Atletas do Futuro

FOTO: Eliton Santos / Impacto News - Entrega ocorreu no Estádio Municipal Sebastião Rodrigues

O Prefeito Valdir Sartor, o Secretário de Educação Adriano Pimentel e as equipes das diretorias de Esporte e Cultura de Deodápolis estiveram nesta semana no Estádio Sebastião Rodrigues onde foram entregues as camisetas e os jogos de coletes de treinos para os estudantes que participam do projeto ‘Atletas do Futuro’.

A escolinha de futebol é uma iniciativa do poder publico municipal e nesta ocasião contou com o apoio da Copasul, unidade de Deodápolis. Atualmente o projeto atende no municipio mais de 200 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos e que estão cursando o ensino regular.

Prefeito destacou que meta é atender 1000

estudantes

Para participar da escolinha de futebol os estudantes tem que comprovar a frequência e o desempenho escolar. “Vamos aumentar ainda mais este numero. A nossa meta é atingir em torno de 1000 crianças e adolescentes. O esporte resgata a disciplina e promove o lazer e a cultura em nossa cidade. Poder contar com parceiros como a Copasul é de grande satisfação. Iniciativas como esta promovem o esporte e a educação que são essenciais para o desenvolvimento de cidadãos mais ativos e conscientes!” destacou o Prefeito Valdir Sartor.

Os estudantes que estão no projeto ‘Atletas do Futuro’ participam dos treinos no sistema ‘Contra turno’. Lá eles recebem aulas de futebol e disciplina. “A Prefeitura Municipal, através do Prefeito Valdir Sartor e do Secretário Adriano estão de parabéns por contribuir com o futuro destas crianças e adolescentes. Além disso, este projeto promove o desenvolvimento intelectual e físico destes estudantes criando condições para a melhoria da qualidade de vida e o estimulo para o convívio social e coletivo. O esporte é um instrumento eficaz e competente como fator de desenvolvimento humano, dispondo de vários benefícios. Estamos sempre a disposição. Esta é mais uma parceria da Copasul que promove o apoio social a nossa comunidade!” destacou o Gerente da unidade, Valdemir Cargnin Tonelli.