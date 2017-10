DEODÁPOLIS: Casal não estava em casa que foi ‘engolida’ pelo fogo e Defesa Civil com mãos amarradas

FOTO: FÁTIMA NEWS / WHATSAPP

DEODÁPOLIS – O incêndio que destruiu a residência que fica localizada na Rua Pedro Marinho de Azevedo (Antiga Paraná), há dois quarteirões do Hospital, e tem como proprietário o senhor Adalto Modesto e sua esposa.

No momento do acidente, a esposa do senhor Adalto estava junto com ele em tratamento de saúde em Campo Grande. As informações dão conta que apenas o casal morava na casa.

Mesmo impedida de atuar, a Defesa Civil fez o trabalho de primeiros socorros.

IMPASSE COM A DEFESA CIVIL E PREFEITURA

Com informações apuradas até o momento, é que a Defesa Civil de Deodápolis antes atuava em todas as citações, acidentes, incêndios e por ordem do prefeito municipal Valdir Sartor, de Deodápolis, passou por adequações e não pode mais atuar, somente onde determina a Defesa Civil Nacional.

Em instantes mais informações.