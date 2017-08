DEODÁPOLIS: Câmara cria link para envio de susgestões na reformulação da Lei Orgânica

Divulgação

A Câmara Municipal criou nesta semana um link onde os cidadãos podem contribuir no processo de reformulação da Lei Orgânica Municipal. Foi realizado neste dia 15 de agosto uma audiência publica com o objetivo de apresentar a sociedade todos os artigos da lei e a necessidade de modernização. Deodápolis, município com pouco mais de 12 mil habitantes completou neste ano de 2017, 41 anos de emancipação politica administrativa.

"Vamos envolver toda a nossa sociedade neste grande momento que estamos vivendo. A Lei Orgânica é a nossa constituição municipal e nela são elencados os nossos direitos e deveres como cidadão. Por isso convoco a nossa população para participar das audiências e do processo de reformulação da nossa lei. No site da Câmara disponibilizamos um sistema onde os munícipes podem baixar a atual lei e através de um profundo estudo contribuir enviando sugestões para a atualização da nossa Lei Orgânica!" ressaltou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles.

O link pode ser acesso abaixo:



http://camaradeodapolis.ms.gov.br/reformulacao-da-lei-organica-municipal/