DEODÁPOLIS: Câmara convoca dois candidatos para assumir cargos de concurso, VEJA

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

O Legislativo Municipal de Deodápolis postou nesta terça, dia 15 de agosto, o edital de nº 013/2017 convocando os dois candidatos que foram aprovados nos cargos relacionados ao concurso de nº 001/2016 realizado neste ano.

Em até 30 dias a contar da data de publicação realizada no Diário Oficial Eletrônico do Município (15/08/2017), os aprovados deverão comparecer na Câmara Municipal situada à Rua Jonas Ferreira de Araújo nº 738, Salão e Casa 03, centro para tomarem posse na respectiva função.

A relação dos documentos que deverão ser apresentados pode ser consultada no link da publicação:

(http://deodapolis.ms.gov.br/arq-diarios/47.pdf)



Cassila Conticeli Teodósio deverá ser empossada no cargo de contador. Já o Eliel Alves de Souza deverá ser empossado no cargo de Assistente Técnico Legislativo. Ambos obtiveram 1º lugar nas funções citadas.

Os demais cargos relacionados ao concurso deverão ser empossados em outra oportunidade.



Em caso de impedimento para a posse ou exercício ou não havendo interesse por parte do convocado em assumir o respectivo cargo, o mesmo poderá manifestar sua intenção por escrito solicitando o seu reposicionamento no final da lista de classificação do cargo.

Quando convocado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado no edital será considerado desistente.