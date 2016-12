DEODAPOLENSES são presos com mais de 450 Kg de drogas em Goiás

Casal suspeito de tráfico de drogas são presos transportando 461,368 kg de maconha e veículo produto de furto e recuperado pela polícia militar rodoviária estadual, policia militar de Serranopolis e policia militar ambiental em Serranopolis-GO.

Por volta das 15h30m do dia 19-12-2016 a equipe de Policiais Militares da Polícia Militar Rodoviária Estadual CPE-042 (2° SGT Rogério; CB Ribeiro e CB Paulo) em abordagem de rotina na base da GO-050 km 35 município de Chapadão do Céu-GO, ao solicitarem para que o veículo VW Polo Sedan 1.6 de cor prata parasse para inspeção de rotina, instante que os Policiais aproximaram para verificarem as documentações (pessoais e veicular), o condutor *Fellipe Santos Pauferro - F. S. P.*, saiu em arrancada brusca.

Diante do fato, os Policiais Militares direcionaram-se à viatura policial e procederam o acompanhamento do VW Polo. No trajeto os Policiais Militares Rodoviários Estaduais tentaram contato com o Destacamento Policial Militar de Chapadão do Céu-GO mas não lograram êxito. Destarte, continuaram o acompanhamento e nas proximidades do distrito (povoado) de Itumirim tentaram abordar o referido veículo sem êxito.

Desta forma os Policiais Militares Rodoviários Estaduais entraram em contato com os Policiais Militares lotados no Destacamento Policial Militar de Serranópolis-GO (CB 21506 Pereira; CB 27361 Orsine e CB 32547 Dalmy) e informaram-os da real gravidade da situação que "poderia se tratar de veículo roubado/furtado ou transporte de drogas".

Momento em que os Policiais Militares do Destacamento Policial de Serranópolis montaram um bloqueio na GO-184 KM 52 ocasião esta em que a equipe de Policiais Militares Ambientais (1° TEN 24091 Marcelo; 3° SGT 24092 Marcos; 3° SGT 24095 Jacinto e SD 34898 Wendell Martins) estavam saindo de uma estrada vicinal e foram informados pelos PMs de Serranópolis de que o veículo VW Polo Sedan 1.6 de cor prata já vinha fugindo dos Policiais Militares Rodoviários Estadual fazendo ultrapassagem perigosa e não atendendo à ordem de parada, quando na altura do KM 52 onde estavam o bloqueio executado pelos PMs de Serranópolis e os PMs Ambientais que procediam a abordagem de uma carreta Volvo FH 440 6x4T placa OGK4901 concomitantemente quando o veículo VW Polo Sedan 1.6 de cor prata descia a serra, não sendo possível ao condutor e testemunha da carreta Volvo (senhor: *Kleber Correa Coutrin - K. C. C.*), visualizar a aproximação do veículo VW Polo, o qual veio a abalroar-se na lateral esquerda da carreta Volvo causando danos materiais em ambos os veículos.

No instante do acidente, os autores que estavam no VW Polo: *Fellipe Santos Pauferro - F. S. P. e Janaína Rodrigues Pereira da Silva - J. R. P. da S.*, tentaram fugir, mas foram abordados pelos PMs que participaram do bloqueio. Durante as buscas pessoais e veicular dos autores foram constatados os objetos e droga, relacionados: 03 celulares smartphone marca sansung; a quantia de R$ 754, 80 em dinheiro ; duas placas acondicionadas debaixo do banco NTV7244 de Goiânia-GO, sendo que acoplada ao veículo estava as placas NRL5569 de Deodápolis-MS, entretanto ao verificar no sistema do Detran a placa original do veículo é JIQ6813 de Brasília-DF o qual foi furtado no dia 28/09/2016; uma balança portátil de precisão e a quantidade de 461,368 kg de droga "cannabis sativa lineo", vulgarmente conhecida por "maconha"). No átimo do acidente os autores sofreram lesões corporais leves e após serem apresentados na 14a Delegacia de Polícia Civil de Jataí foram submetidos aos exames periciais de corpo de delito. Ressalta-se que o veículo VW Polo ao ser consultado no sistema consta-se que trata de produto de furto conforme retromencionado e que as placas que estavam nele são "frias". Os autores foram autuados em flagrante delito pela lei 11.343/2006 - lei antidrogas - artigo 33 e pelo Código Penal Brasileiro no artigo 155 - furto de veículo.