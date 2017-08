Deodapolenses lutadores da DEO FIGHT TEAM estarão no Eldofight 2 em Eldorado

No próximo dia 26 de agosto, Deodápolis estará sendo representada por lutadores da Deo Fight Team na cidade de Eldorado onde será realizado o Eldofight2. 3 lutadores da Deo Fight Team estarão no evento. Éder Mike Santos lutará na categoria 75kg. Silas Lim

No próximo dia 26 de agosto, Deodápolis estará sendo representada por lutadores da Deo Fight Team na cidade de Eldorado onde será realizado o Eldofight2. 3 lutadores da Deo Fight Team estarão no evento. Éder Mike Santos lutará na categoria 75kg. Silas Lima lutará na categoria 66 kg. Já o lutador Lucas Kaliu tem 15 anos e lutara na categoria de menor com 58kilos. Esta será a primeira luta do jovem atleta.



Segundo ‘Goiano’, treinador dos jovens atletas, esta é uma grande oportunidade de ingressar neste esporte. Todos os lutadores já treinam a algum tempo na Adeo Fight Team. “O lucas já esta conosco a 1 ano e 3 meses. O eder já até lutou e treina conosco a quase um ano. O mais novo é o Silas que treina em nossa academia a 7 meses. Tenho mais 8 alunos que treinam e buscam adentrar neste esporte participando de eventos de grande importância a este esporte como o que vai ser realizado em Eldorado!” destacou.



O Eldofight 2 é uma promoção da A.F.T. MUAITHAI. O evento reunirá um grande numero de atletas em lutas profissionais e amadoras. As lutas serão realizadas no Ginásio de Esportes Antônio Carrocini a partir das 18hs30min. “Como professor estou radiante de alegria. Me completa, pois eu não posso lutar mais e vendo meus alunos competindo em alto nível me deixa muito feliz e realizado. Não estou lá dentro, mas daqui de fora estou passando orientações e transmitindo o meu conhecimento. Isso é de grande alegria!” finalizou Goiano.