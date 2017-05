Deodapolense morre morre no Hospital da Vida após acidente envolvendo moto e carroça

Foto: Whatsapp

Celina Ferreira Cândido, 73, morreu por volta das 15h de hoje (19) após ser internada no Hospital da Vida, em Dourados. Pela manhã, ela se envolveu em acidente de trânsito com mais duas pessoas próximo a Presidente Castelo, distrito de Deodápolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa estava na companhia de um homem de 71 anos numa carroça trafegando pela MS-145, Km 10.

Por volta de 6h, o motociclista Rafael da Silva Cardoso, 20, pilotava uma Honda CG Titan na mesma direção.

Segundo o rapaz, ele tentou desviar de um pedestre e acabou colidindo na traseira da carroça onde estava a dupla.

Com o impacto, o cavalo teria se assustado e corrido para as margens da pista, fazendo com que a parte de trás tombasse, derrubando os idosos.

As três pessoas tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital de Deodápolis.

Devido a gravidade, Celina precisou ser trazida para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.