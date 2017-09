Demora na entrega de corpo de falecido em acidente gera revolta e indignação de famílias em Ponta Po

Imagem: Porã News

Demora na entrega de corpo de vitima que perdeu a vida em acidente gera revolta e indignação de familiares de em Ponta Porã.

Na manhã de segunda-feira (25) Paola Batista Matozo solicitou a presença da Imprensa para denunciar “descaso” no atendimento no IML – Instituto Médico Legal, localizado na Rua Jorge Roberto Salomão, 473 – Jardim Ipanema, Ponta Porã.

Paola Matozo informou, ao jornalista Lile Correa, que seu pai Paulo Jorge faleceu por volta das 17:30hs de domingo (24) após sofrer um acidente no bairro Marambaia de Ponta Porã de onde o mesmo foi auxiliado ate o Hospital regional da cidade onde ao não resistir entrou em óbito e deveria ser encaminhado ao IML mas isto só aconteceu na manha de segunda feira 08 horas após a morte da vitima.

“conseguimos liberar o corpo através da ajuda da Policia Civil e Policia Militar, não conseguimos falar com o responsável do IML, achamos a casa dele e pedimos para abrir o IML, e ele falou que não viria abrir porque o médico plantonista informou que já era tarde e não iria até o local, hoje segunda feira as 07:00hs da manhã o corpo do meu pai foi trazido pra cá, a gente não aceita esse descaso público, velamos o meu pai a noite toda sem o corpo é um descaso”, manifestou um dos familiares da vitima.

Já os responsáveis pelo IML de Ponta Porã manifestaram que a demora se deu por causa da liberação dos papeis, “já eram 22:00hs quando conversei com o médico plantonista Dr. Roney que me falou que já era tarde e que só iria pela manhã para realizar os procedimentos de rigor, cheguei aqui as 06:00hs e iniciei os trabalho”, pontualizou um dos responsáveis do IML.

Segundo informações o IML de Ponta Porã estaria trabalhando em situação caótica, sem câmara fria que se encontra em situação precária além das instalações sem condições para um atendimento de acorde ao esperado pela população.