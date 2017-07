Defesa Civil foi Acionada para combater incêndio em terreno baldio e alerta moradores em Deodápolis

Fotos: Whatsapp/Deodápolis News

Uma equipe da Defesa Civil de Deodápolis fez o combate a um incêndio em um terreno baldio localizado na Rua José Gonçalves no Jardim Europa. Segundo informações repassadas ao Blog Deodápolis News, incêndios em terrenos baldios em Deodápolis estão acontecendo frequentemente, terrenos abandonados e mato tomando conta de tudo.



Segundo informações pessoas ateiam fogo para acabar com o mato alto. Nesses terrenos o cumulo de lixo é constante. Equipes da prefeitura devem ser comunicadas para notificar os proprietários.



Situação critica para os vizinhos, pessoas com problemas de saúde. A Defesa Civil que trabalham para combater esse incêndio. O caso de incêndio pode ser denunciado a Policia.



"Queimar folhas, entulhos, pastagens e vegetações é considerado crime e o autor pode ser enquadrado dentro das legislações federais e estaduais. A Polícia Militar Ambiental somente faz a autuação quando quem denuncia sabe o causador do incêndio".