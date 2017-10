Defesa Civil de MS realizará curso de 23 à 27 de outubro em Bonito (MS)

O prefeito municipal Odilson Soares reuniu-se na manhã desta segunda-feira (9) com o coordenador da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, tenente Jéferson Aparecido Albuquerque, acompanhado pelo secretário de Meio Ambiente Alexandre Ferro e de Obras, Ygor Lopes, coordenador e suplente (respectivamente) do Comitê Municipal de Defesa Civil - instalado em 30 de maio deste ano.

Na oportunidade foi firmada parceria para a realização de um treinamento para os integrantes do sistema de Defesa Civil da região, que acontecerá no período de 23 a 27 de outubro tendo Bonito como cidade-polo, abrangendo também as equipes de Nioaque, Bodoquena, Miranda e Guia Lopes da Laguna.

O curso disponibilizará 25 vagas para as secretarias, bombeiros, guardas municipais e salva vidas do balneário.

Também participaram do encontro os integrantes da Defesa Civil de Ms, 2° Sargento QPPM, Luiz Roberto Penrabel, e o 3° sargento QPBM, Lyderson Oursley Francisco.