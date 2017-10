Curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio realizará inscrições em Deodápolis

O Prefeito de Deodápolis, Valdir Sartor, recebeu na tarde da ultima quinta (19) representantes da Coordenação e Direção do Curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio de Ivinhema. Na reunião ficou definida uma parceria junto a Prefeitura Municipal de Deodápolis para promover o acesso ao curso por estudantes de Deodápolis. O curso ocorre na Escola Agrícola de Ivinhema, localizada na Vila Cristina e pertencente a E.E. Reynaldo Massi. A Prefeitura de Deodápolis concederá o transporte escolar caso haja demanda para o curso.



A equipe que representa a Coordenação Pedagógica do Curso estará passando nas escolas do município nos próximos dias para divulgar a possibilidade de inscrição no curso. “Esta é uma grande oportunidade de fazer o ensino médio e ao mesmo tempo estar inserido em um curso de qualificação profissional com grandes possibilidades de crescimento profissional. Havendo demanda, iremos promover o transporte. O Curso Técnico em Agropecuária é realizado em período integral. Os estudantes ao mesmo tempo cursarão o ensino médio e receberão todo o apoio do município de Deodápolis!” destacou Valdir Sartor.



O curso é oferecido aos estudantes que concluíram o 9º ano.



Saiba mais sobre o curso



O Curso Técnico em Agropecuária é um curso voltado para a formação de profissionais que atuam nas atividades agrícolas e zootécnicas. Em Ivinhema, o Curso Técnico em Agropecuária é integrado ao ensino médio. Através desse, busca-se a formação de um profissional eclético com perfil e competências técnicas para desenvolver atividades como autônomo e /ou como colaborador de instituições públicas e privadas.



O Técnico em Agropecuária formado em Ivinhema é um profissional habilitado para atuar em qualquer etapa da cadeia produtiva agropecuária, seja no fornecimento de recursos produtivos – venda de insumos, venda de máquinas e equipamentos, prestação de serviços, crédito rural – na produção agrícola/zootécnica propriamente dita e na comercialização dos respectivos produtos.



O profissional se tornará um agente de mudanças no setor agropecuário e necessita apresentar uma postura pessoal e profissional que harmonize produção e qualidade de vida. Suas ações devem se respaldar em valores morais e éticos, de respeito ao meio ambiente e socialmente responsáveis.