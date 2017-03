CULTURAMENSES estão entre as 4 pessoas ferida em colisão frontal entre FÁTIMA DO SUL e Dourados

Uma colisão frontal entre um veículo Fiat/Palio com placas de Campo Grande e um VW/Gol com placas de Fátima do Sul registrado no inicio da noite de ontem, domingo (26) na MS-376 na altura do km 12 entre Fátima do Sul e Dourados deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com informações, o condutor do veículo VW/Gol seguia pela rodovia sentido Fátima do Sul, quando por motivos desconhecidos foi atingido frontalmente pelo veículo Pálio, que seguia sentido Dourados.