CULTURAMENSE procura por irmã desaparecida a quase 70 anos

FOTO: ARQUIVO DA FAMÍLIA

Segundo sua filha, Lindalva, que reside em Campo Grande, sua mãe é filha de Martiliano Barbosa de Oliveira e Arcanja Barbosa de Oliveira. A pessoa desaparecida há 70 anos,

fugiu da casa dos pais na cidade de Rancharia-SP, quando solteira ainda, foi o último contato que dona Maria Arcanja teve. Na época ninguém tinha documentos e os mesmos foram feitos com datas por suposição. No dia 22/02 dona Maria completa 94 anos de vida, sendo 62 anos de residência no Distrito, uma fundadora do mesmo.