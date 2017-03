CULTURAMENSE de 18 anos vitima de acidente na MS-376 necessita doadores de sangue

Elaine dos Santos Barbosa Silva, 18 anos (Foto: Divulgação)

A jovem Elaine dos Santos Barbosa Silva, 18 anos, moradora do distrito de Culturama, vítima de acidente de trânsito ocorrido na MS-376 na noite de ontem, domingo (26) entre Fátima do Sul e Dourados necessita urgentemente de doadores de sangue.

Elaine ficou ferida após o veículo VW/Gol em que estava colidir frontalmente com o veículo Fiat/Palio no inicio da noite de domingo. Após o acidente a vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida em Dourados onde continua internada em estado estável.

Amigos e familiares realizam campanha no Facebbok e Whats App a procura de doadores de sangue. Os interessados em realizar a doação, devem procurar o Hemocentro de Dourados, localizado atrás do PAM, onde os doadores deverão informa no nome de Elaine dos Santos Barbosa Silva, na recepção.

Informações podem ser obtidas nos telefones 9 99447713 (Rodrigo), 9 96233719 ou 996877436 (Luciana) e no 9 96265789 (Eliane).