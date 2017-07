Culturamense apaixonado pela comunicação, é mais um que deu certo na Capital do Estado do MS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cicero de Oliveira, é mais um Culturamense que deu certo e colhe frutos bons na Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ele que vem fazendo um belo trabalho a frente da Rádio Tempus FM, na Capital do Estado.

Cicero de Oliveira, criado no Distrito de Culturama, município de Fátima do Sul, onde viveu sua infância até os 13 anos de idade no distrito, e por lá foi até mensageiro na antiga "Telemar", onde na época existia as centrais telefônicas e as pessoas que usavam do serviço telefônico, tinham que ligar na central e o mensageiro ir até o endereço da pessoa e informar que tal hora ia ter telefone para a tal pessoal da família.

Cicero de Oliveira, sempre apaixonado pela comunicação e há mais de 13 anos vem levando muita diversão, música, prêmios e informações através das ondas do rádio. Acompanhe de Segunda a Sexta na TEMPUS FM 106,3 das 16h às 19h.

No final de semana passado, esteve no distrito de Culturama e disse ao Fátima News da sua paixão pelo distrito "Não demoro mais que 40 dias sem vir a minha terrinha querida, onde graça a Deus tenho minha mãe, irmãs e demais familiares. Estamos lá em Campo Grande trabalhando no rádio mas sempre lembrando e mandando abraços aos Culturamenses que lá residem e nos escutam sempre", destacou Cicero.

Ouça a rádio e baixe o aplicativo, acompanhe participe - Tempusfm.com.br